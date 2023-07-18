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Замглавы администрации Таганрога Валерий Зелинский ушел в отставку

Замглавы администрации Таганрога Валерий Зелинский ушел в отставку
Заместитель главы администрации Таганрога Валерий Зелинский ушел в отставку. На своей должности чиновник занимался организационно-правовыми и кадровыми вопросами.

Зелинский является майором в отставке. До работы в мэрии приморского города он на протяжении нескольких лет служил в Вооруженных силах РФ. После армии работал в юридической сфере и возглавлял различные организации.
Чиновник получил должность замглавы администрации Таганрога в июне 2022 года. С чем связан его уход, неизвестно.

Напомним, что ранее в администрации Таганрога с должности ушли еще несколько чиновников. В их числе – Валерий Остряков, который занимал должность начальника управления городским транспортом.
Фото: Администрация Таганрога
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