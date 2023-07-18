Замглавы администрации Таганрога Валерий Зелинский ушел в отставку

Фото: Администрация Таганрога

Заместитель главы администрации Таганрога Валерий Зелинский ушел в отставку. На своей должности чиновник занимался организационно-правовыми и кадровыми вопросами.Зелинский является майором в отставке. До работы в мэрии приморского города он на протяжении нескольких лет служил в Вооруженных силах РФ. После армии работал в юридической сфере и возглавлял различные организации.Чиновник получил должность замглавы администрации Таганрога в июне 2022 года. С чем связан его уход, неизвестно., что ранее в администрации Таганрога с должности ушли еще несколько чиновников. В их числе – Валерий Остряков, который занимал должность начальника управления городским транспортом.