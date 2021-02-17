Замерших в Азовском районе лошадей хозяева вытаскивали изо льда сами
История с лошадьми, замерзшими насмерть, обрастает новыми деталями. Информационному порталу DonDay Азов удалось выяснить, что местные смогли вывести из воды порядка 25 лошадей. Животных уже накормили и согрели. К сожалению, двух скакунов не удалось спасти - они были слишком слабыми и находились дальше остальных. Хуторяне не успели к ним добраться.
Все лошади - сельскохозяйственные и принадлежат местным жителям. Владельцев скакунов в хуторе немного, поэтому все знают, где чья лошадь. Большую часть времени табун пасется в степи - там и застала их непогода. За ночь уровень воды в Дону поднялся, затопив пастбище вместе с животными. Лошади оказались в ловушке и запаниковали, из-за чего не смогли выбраться самостоятельно.
Тела погибших животных забрали хозяева. В скором времени они их закопают.