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Заядлый рыбак из Ростовской области назвал топ мест для успешной рыбалки летом

Заядлый рыбак из Ростовской области назвал топ мест для успешной рыбалки летом
С наступлением июльской жары многие любители активного отдыха устремляются к водоемам. Однако, вопреки распространенному мнению, лето – вовсе не время для снижения рыболовной активности. Опытный донской рыбак Артем Краснов поделился с порталом DonDay секретами успешной ловли в самый разгар лета, развеяв миф о том, что рыба в жару становится менее активной.
По словам Артема, главная ошибка новичков – недооценка возможностей июльской рыбалки.

- Июльская жара – это испытание, но опытного рыбака она не спугнёт, а вот новичкам будет сложно, – отмечает он.

Проблема заключается в том, что в водоемах со стоячей водой температура повышается, начинается цветение, а разложение растительности приводит к снижению уровня кислорода. Рыба, не испытывая сильного голода, становится капризной: уходит на глубину и избегает зон с дефицитом кислорода.

Артем Краснов рекомендует обратить особое внимание на следующие водоемы:

- Дон: наиболее перспективными участками считаются места у станицы Раздорской, хутора Пухляковского и район Цимлянского водохранилища.
- Цимлянское водохранилище: здесь есть шанс поймать по-настоящему трофейные экземпляры, такие как щука, судак, лещ и другие.
- Река Северский Донец.
- Веселовское водохранилище.
- Койсуг.
- Набережная в Ростове-на-Дону.

Рыбак подчеркивает, что в июле рыба предпочитает держаться на глубине, поэтому для успешной ловли с лодки открываются особые перспективы.

- Ключ к успеху летом – это правильный выбор места и времени, – утверждает Артем.

Он советует забыть о дневной рыбалке в разгар жары. Идеальное время для клева – раннее утро и поздний вечер. Утром, когда солнце еще не успело сильно нагреть воду, и вечером, когда температура начинает падать, рыба выходит на мелководье для кормежки. В дневные часы, наоборот, лучше искать клев на глубине, где вода прохладнее.

Классические варианты наживок – червь, опарыш, кукуруза, горох – по-прежнему остаются эффективными. Однако Артем советует не упускать возможности использовать живых насекомых: кузнечиков, стрекоз, мух.

- На них иногда клюёт такая рыба, на которую вы и не рассчитывали, – уверяет он.

Перспективные места для ловли:

- Глубокие ямы: летом рыба предпочитает держаться на глубине, где есть укрытие от солнца и более стабильная температура.
- Затененные участки: коряги, нависшие над водой деревья, мосты, опоры – все, что создает тень, может стать пристанищем для рыбы.
- Границы течений: места, где более глубокая вода встречается с более мелкой, или где водоем сужается, часто являются зонами активной кормежки.

- Главное – это терпение и наблюдательность, – резюмирует Артем. – Летняя рыбалка может быть очень результативной, если прислушиваться к природе и понимать повадки рыбы в жаркое время года.
Фото: Donday
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