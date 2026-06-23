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Задержали директора департамента экономики Ростова Дениса Полюбина

Задержали директора департамента экономики Ростова Дениса Полюбина
Директор департамента экономики Ростова Денис Полюбин задержан. Об этом сообщает Donday со ссылкой на источник в городской администрации.

Предварительно, его подозревают по статье «Присвоение и растрата». Якобы Полюбин присвоил несколько десятков миллионов рублей бюджетных денег. Его задержали 22 июня.

Дениса Полюбина назначили на новую должность в декабре 2025 года, и он проработал на этом посту всего полгода. В должности он сменил Екатерину Водолазкину, которая работала там с ноября 2022 года.

До перехода в Ростов чиновник работал уполномоченным представителем губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании. Задержание может быть связано с работой Дениса Полюбина в Ставропольском крае.
Фото: правительство Ставропольского края.
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