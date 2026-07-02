Заброшенную шахту в Ростовской области вновь выставили на торги за 67,6 млн рублей

Фото: ГИС Торги

В Ростовской области вновь объявлен аукцион на право долгосрочной аренды заброшенной шахты имени 50-летия Октября. Стартовая сумма сделки составляет 67,6 миллиона рублей. Информация о торгах опубликована на площадке «ГИС Торги», организатором выступает региональное управление Росимущества.На аукцион выставлены четыре земельных участка общей площадью более 89 тысяч квадратных метров, находящиеся в Гуково-Гнилушевском сельском поселении, вблизи СПК «Красный партизан». В рамках аренды новому пользователю перейдет право на 25 объектов капитального строительства, составляющих бывшую шахтную инфраструктуру. Среди них – вентиляционные стволы, копры, административный корпус, подъемные сооружения, бойлерная, склады, гараж и другие вспомогательные постройки.Заявки на участие в аукционе принимаются до 3 августа. Результаты торгов будут подведены на следующий день после окончания срока приема заявок.Шахта имени 50-летия Октября, введенная в эксплуатацию в 1967 году в городе Гуково, была одним из крупнейших угледобывающих предприятий в составе объединения «Гуковуголь». В первый год своей работы шахта активно использовала 10 лав, оснащенных современным оборудованием, а уже в 1968 году предприятие демонстрировало впечатляющие показатели, достигая суточной добычи в пять тысяч тонн угля.Однако, начиная с 2007 года, шахта столкнулась с серьезными финансовыми проблемами, что привело к угрозе банкротства. Несмотря на переименование в «Восточную», в 2012 году предприятие было официально признано банкротом, и угледобыча на нем была прекращена.Стоит отметить, что это уже не первая попытка реализовать право аренды на объекты данной шахты. Месяц назад аналогичный аукцион был проведен с начальной стоимостью 79,6 миллиона рублей, однако тогда найти покупателя не удалось. Уменьшение стартовой цены может повысить шансы на успешное завершение торгов в этот раз.