За последнюю неделю заболеваемость ОРВИ в Ростове приблизилась к критической отметке. Об этом 29 сентября сообщил Роспотребнадзор.Число заболевших ОРВИ с 21 по 27 сентября составило более 13,8 тысяч человек - на 22,3% больше, чем на предыдущей неделе.Показатель заболеваемости ОРВИ в области на 10 тысяч населения равен 32,9, что на 31,2% ниже эпидемического порога. Однако в донской столице до критической отметки осталось всего 5,1% - в городе ОРВИ заболели более 4,2 тысяч жителей.Большинство заболевших составляют учащиеся образовательных учреждений. В связи с разбушевавшейся вирусной инфекцией в Дубовском районе полностью закрыта школа. Количество зараженных ОРВИ достигло почти половины учащихся, и детей перевели на дистанционное обучение.В период пандемии сезонные респираторные инфекции особенно опасны. Если в ослабленный от ОРВИ организм попадет COVID-19, лечение будет проходить значительно тяжелее.Несмотря на риски ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе, донское правительство пока не планирует возвращать ограничительные меры.