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Заболеваемость ОРВИ в Ростове приблизилась к критической отметке

Заболеваемость ОРВИ в Ростове приблизилась к критической отметке
За последнюю неделю заболеваемость ОРВИ в Ростове приблизилась к критической отметке. Об этом 29 сентября сообщил Роспотребнадзор.

Число заболевших ОРВИ с 21 по 27 сентября составило более 13,8 тысяч человек - на 22,3% больше, чем на предыдущей неделе.

Показатель заболеваемости ОРВИ в области на 10 тысяч населения равен 32,9, что на 31,2% ниже эпидемического порога. Однако в донской столице до критической отметки осталось всего 5,1% - в городе ОРВИ заболели более 4,2 тысяч жителей.

Большинство заболевших составляют учащиеся образовательных учреждений. В связи с разбушевавшейся вирусной инфекцией в Дубовском районе полностью закрыта школа. Количество зараженных ОРВИ достигло почти половины учащихся, и детей перевели на дистанционное обучение.

В период пандемии сезонные респираторные инфекции особенно опасны. Если в ослабленный от ОРВИ организм попадет COVID-19, лечение будет проходить значительно тяжелее.

Несмотря на риски ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе, донское правительство пока не планирует возвращать ограничительные меры.

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