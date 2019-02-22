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За зиму перелёты из Ростова подорожали на 20 процентов

За зиму перелёты из Ростова подорожали на 20 процентов
Фото: Aviado.ru
Авиаперелеты из Ростова на внутрироссийских рейсах подорожали за зиму на 20 процентов.

Данные опубликовал билетный агрегатора Biletix. Так, средняя стоимость перелетов «туда - обратно» по внутрироссийским направлениям из донской столицы выросла с 3 701 до 4 418 рублей. Например, средняя цена перелета из Ростова в Москву и обратно увеличилась с 3 076 до 4 409 рублей, в Санкт-Петербург - с 4 183 до 4 301 рубля, в Сочи - с 2 753 до 3 656 рублей, в Махачкалу - с 3 593 до 4 202 рублей.

Основными причинами повышения цены на внутрироссийские авиаперелёты эксперты называют подорожание авиакеросина и падение курса рубля по отношению к мировым валютам.

За зиму перелёты из Ростова подорожали на 20 процентов

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