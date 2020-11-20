За сутки жертвами коронавируса стали 18 жителей Ростовской области
В Ростовской области количество смертей от коронавируса продолжает увеличиваться. Об этом 24 ноября сообщило региональное правительство.
За минувшие сутки число жертв пандемии нарастающим итогом достигло 1 221 человека. При этом 18 из них скончались за последние 24 часа. Это девять женщин в возрасте от 64 до 77 лет и девять мужчин от 45 до 79 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями.
Растет и количество зараженных в регионе. Так, за прошедшие сутки врачи выявили COVID-19 у 309 дончан. Всего за период пандемии диагноз «коронавирус» подтвердился у 38 078 человек.
В связи с напряженной ситуацией по новому вирусу, многие больницы пытаются закупить киcлородные баллоны для нужд пациентов с COVID-19 в 2021 году. Однако первая попытка приобрести столь необходимый кислород у ЦГБ имени Н. А. Семашко не удалась. В настоящее время больница подала повторное заявление, снизив требуемое количество баллонов. Напомним, ранее медучреждение пыталось приобрести 157 тысяч баллонов кислорода по 40 литров за 78,5 миллиона рублей. В повторной же заявке кислородных баллонов стало всего 120 тысяч, и цена снизилась до 60 миллионов рублей.