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За сутки в Ростовской за сутки произошло 10 возгораний

За сутки в Ростовской за сутки произошло 10 возгораний
За сутки в Ростовской за сутки произошло 10 возгораний. По данным регионального ГУ МЧС, за 26 июля было также зафиксировали два ДТП, где участникам потребовалась помощь спасателей.

Всего на местах было задействовано 112 человек на 28 единицах техники.
Фото: МЧС РО
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