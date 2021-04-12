За сутки в Ростовской области выявили 239 заболевших COVID-19

В Ростовской области ежедневное число инфицированных остается стабильным. За сутки с 13 по 14 апреля в регионе зафиксировали 239 случаев заражения коронавирусом.Большинство молодых людей переносят COVID-19 в легкой форме с симптомами ОРВИ: кашель, температура, ломота в теле. Однако у пациентов с хроническими заболеваниями, курильщиков и злоупотребляющих алкоголем болезнь может протекать тяжело. В группе риска также находятся пенсионеры и младенцы до одного года.С начала пандемии медики выявили 84 195 дончан с подтвержденным диагнозом. Из них 3 824 не смогли побороть инфекцию. По информации регионального правительства, 28 пациентов ковидных госпиталей скончались за минувшие сутки.