Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

За сутки в Ростовской области выявили 239 заболевших COVID-19

Фото: iStock
В Ростовской области ежедневное число инфицированных остается стабильным. За сутки с 13 по 14 апреля в регионе зафиксировали 239 случаев заражения коронавирусом.

Большинство молодых людей переносят COVID-19 в легкой форме с симптомами ОРВИ: кашель, температура, ломота в теле. Однако у пациентов с хроническими заболеваниями, курильщиков и злоупотребляющих алкоголем болезнь может протекать тяжело. В группе риска также находятся пенсионеры и младенцы до одного года.

С начала пандемии медики выявили 84 195 дончан с подтвержденным диагнозом. Из них 3 824 не смогли побороть инфекцию. По информации регионального правительства, 28 пациентов ковидных госпиталей скончались за минувшие сутки.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.