За сутки в Ростовской области скончались 19 пациентов ковидных госпиталей
В Ростовской области от коронавируса умерли еще 19 человек. Это 11 женщин в возрасте от 60 до 86 лет и восемь мужчин от 66 до 94 лет. С начала пандемии по 17 февраля инфекция забрала жизни 2 973 дончан.
За последние 24 часа диагноз подтвердился у 326 человек. По информации правительства региона, общее число заболевших достигло 69 683. Однако, несмотря на внушительные цифры, ежедневное количество инфицированных продолжает снижаться.
В связи с этим губернатор Ростовской области смягчил карантинные меры. Согласно изменениям в постановлении, в спортзалах и кинотеатрах допустимую вместимость увеличили до 50%. Работу общепита и кафе разрешили на территории торговых центров. Ослабления ограничений не коснутся жителей Гуково, Зверево, Боковского, Егорлыкского, Зерноградского, Обливского, Ремонтненского, Тарасовского и Тацинского районов. Муниципалитеты попали в «красную» зону по распространению COVID-19.