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За сутки в Ростовской области от коронавируса выздоровели 332 человека

За сутки в Ростовской области от коронавируса выздоровели 332 человека
С начала пандемии от коронавируса выздоровели 82,6% населения Ростовской области - 49 196 человек. Из них 332 побороли инфекцию за сутки с 19 по 20 января.

В числе новых инфицированных оказались еще 388 человек, а общее количество заболевших за период пандемии достигло 59 488.

В стационарах получает лечение 2 921 пациент, из которых 212 подключены к аппаратам ИВЛ. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Под наблюдением врачей находятся 28 764 человека с подозрениями на коронавирус, сообщили в региональном правительстве. Они либо самоизолированы, либо помещены в стационары. За весь период пандемии медицинское наблюдение было снято с 109,87 тысячи человек.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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