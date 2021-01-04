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За сутки в Ростовской области от коронавируса вылечились 188 человек

За сутки в Ростовской области от коронавируса вылечились 188 человек
В Ростовской области еще 188 человек побороли коронавирус. С начала пандемии по 8 января вылечились 44 995 заболевших.

На стационарном лечении находится 2 771 инфицированный. В тяжелом состоянии, подключенными к аппаратам ИВЛ, пребывают 243 заразившихся. Их легкие поражены более чем на 50%, из-за чего они не могут самостоятельно дышать.

Всего на Дону диагноз «коронавирус» подтвердился у 54 781 человека. Новыми заболевшими стали 394 жителя Ростовской области. Скончались от COVID-19 уже 2 180 пациентов, включая восьмерых умерших за минувшие сутки.

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