За сутки в Ростовской области от коронавируса вылечились 188 человек

В Ростовской области еще 188 человек побороли коронавирус. С начала пандемии по 8 января вылечились 44 995 заболевших.На стационарном лечении находится 2 771 инфицированный. В тяжелом состоянии, подключенными к аппаратам ИВЛ, пребывают 243 заразившихся. Их легкие поражены более чем на 50%, из-за чего они не могут самостоятельно дышать.Всего на Дону диагноз «коронавирус» подтвердился у 54 781 человека. Новыми заболевшими стали 394 жителя Ростовской области. Скончались от COVID-19 уже 2 180 пациентов, включая восьмерых умерших за минувшие сутки.