За сутки в Ростовской области от коронавируса умерли 14 человек

В Ростовской области зафиксировали 14 смертей от коронавируса. По данным регионального правительства на 2 марта, это восемь женщин в возрасте от 44 до 82 лет и шестеро мужчин – от 65 до 89 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. А за весь период жертвами COVID-19 в области стали 3 129 человек.Напомним, что накануне не было зафиксировано ни одного случая смерти от инфекции впервые за долгое время пандемии коронавируса. Скачок показателей связан со сроками вскрытия умерших и определения точной причины их смерти.Выросло и общее число больных. За минувшие сутки в регионе опасный диагноз поставили 282 дончанам. Нарастающим итогом общее число инфицированных превысило 73,5 тысячи человек.