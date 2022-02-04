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За сутки в Ростовской области коронавирус подхватили 3 213 человек

За сутки в Ростовской области коронавирус подхватили 3 213 человек
В Ростовской области увеличилось число инфицированных. За сутки с 6 по 7 февраля положительные результаты ПЦР-тестов получили 3 213 человек.

В числе заболевших - молодежь от 18 до 45 лет (38,9%), люди от 46 до 65 лет (30,2%) и дети (17,4%). Диагноз подтвердился и у пенсионеров. Борьбу с инфекцией начали люди от 66 до 79 лет (10%) и пожилые жители региона старше 80 лет (3,5%).

Всего с начала пандемии коронавирус подхватили 238 530 человек. Большинство из них уже выздоровели. Однако спасти удалось не всех пациентов ковидных госпиталей. По информации областного правительства, инфекция забрала жизни 10 088 человек. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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