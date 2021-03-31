За сутки в Ростовской области COVID-19 заболели еще 243 жителя

В Ростовской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. За сутки с 1 по 2 апреля диагноз подтвердился у 243 человек. С начала пандемии специалисты выявили 81 320 случаев инфицирования. По числу зараженных донской регион занимает лидирующее место среди Южного федерального округа и шестое - в стране. Первые позиции закрепили за собой Москва, Санкт-Петербург и Московская область. На четвертом и пятом местах - Нижегородская и Свердловская области соответственно.Кроме того, на Дону сохраняется высокий уровень смертности. За последние сутки вирус забрал жизни 27 человек. Всего за период пандемии от COVID-19 скончались 3 632 дончанина. По информации регионального правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями.