За сутки от коронавируса выздоровели 337 жителей Ростовской области
Врачи Ростовской области вылечили от коронавируса более 36 тысяч пациентов. Об этом в региональном правительстве сообщили 15 декабря.
С начала пандемии с COVID-19 справились 36 464 человека. Из них 337 выздоровели за последние 24 часа. В стационарах с болезнью борются 2 594 человека, среди которых 228 - в тяжелом состоянии, подключены к аппаратам ИВЛ.
Увеличилось и число инфицированных. За прошедшие сутки медики выявили коронавирус у 381 жителя Ростовской области. Всего в регионе зафиксировано 45 453 случая заражения новым вирусом. По количеству пациентов с COVID-19 регион находится на четвертом месте в России и на первом - в Южном федеральном округе.
Под наблюдением врачей находятся 29 538 дончан с подозрениями на COVID-19. Лишь за сутки их количество увеличилось на 316 человек. Медицинским наблюдением были охвачены 130,29 тысячи жителей региона. У 100,75 тысячи подозрения не подтвердились.
В социальных сетях появилась информация о закрытии области на жесткий карантин с 28 декабря 2020 года по 17 января 2021 года. В сообщениях говорится о закрытии всех магазинов, кроме продовольственных, спортзалов, парикмахерских, кинотеатров и кабинетов косметологии, частичной работе детских садов и обслуживании МФЦ только юридических лиц. В ходе заседания оперштаба губернатор Ростовской области опроверг эту информацию, назвав фейком. По словам Василия Голубева, эта информация полностью не соответствует действительности. Глава региона заявил, что никаких подобных решений не принимали. При этом Голубев уточнил, что любое решение по дополнительным ограничениям может быть принято в соответствии с ситуацией.