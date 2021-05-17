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За сутки от коронавируса выздоровели 158 жителей Ростовской области

За сутки от коронавируса выздоровели 158 жителей Ростовской области
С начала пандемии от COVID-19 выздоровели 82 285 жителей Ростовской области. Из них 158 побороли опасную болезнь за сутки с 18 по 19 мая. Это минимальное количество за последние несколько месяцев. За минувшую неделю число сократилось почти на 20 человек.

Медики продолжают борьбу за жизни 11 дончан в тяжелом состоянии. Поражение легких у таких пациентов составляет более 75% всего объема. Они не могут самостоятельно дышать, поэтому врачи подключают их к инвазивным аппаратам ИВЛ. Кислород поступает в их организмы с помощью специальных трубок, которые вставляют в трахею. Иногда, в крайних случаях, специалистам приходится делать надрез на стенке трахеи и вставлять трубку в просвет.

Еще 127 дончан получают кислород с помощью масок и мундштуков. Также в ковидных госпиталях находится 1 491 человек, они получают амбулаторное лечение. Еще почти 3,9 тысячи проходят лечение амбулаторно - дома.

Побороть инфекцию не удалось 4 279 дончанам, из которых 26 скончались за прошедшие сутки.

Фото: ИА Regnum.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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