За сутки от коронавируса выздоровели 158 жителей Ростовской области

С начала пандемии от COVID-19 выздоровели 82 285 жителей Ростовской области. Из них 158 побороли опасную болезнь за сутки с 18 по 19 мая. Это минимальное количество за последние несколько месяцев. За минувшую неделю число сократилось почти на 20 человек.Медики продолжают борьбу за жизни 11 дончан в тяжелом состоянии. Поражение легких у таких пациентов составляет более 75% всего объема. Они не могут самостоятельно дышать, поэтому врачи подключают их к инвазивным аппаратам ИВЛ. Кислород поступает в их организмы с помощью специальных трубок, которые вставляют в трахею. Иногда, в крайних случаях, специалистам приходится делать надрез на стенке трахеи и вставлять трубку в просвет.Еще 127 дончан получают кислород с помощью масок и мундштуков. Также в ковидных госпиталях находится 1 491 человек, они получают амбулаторное лечение. Еще почти 3,9 тысячи проходят лечение амбулаторно - дома.Побороть инфекцию не удалось 4 279 дончанам, из которых 26 скончались за прошедшие сутки.