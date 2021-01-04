За сутки на Дону зафиксировано 394 случая заражения коронавирусом

С 7 на 8 января в Ростовской области коронавирусом заразились 394 человека. С начала пандемии зафиксирован 54 781 инфицированный.Большую часть подхвативших COVID-19 составляют люди от 46 до 65 лет. За сутки опасный вирус выявили у 114 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 66 – от 66 до 79 лет, 25 – старше 80 лет и 16 детей.Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в донском регионе остается нестабильной. Каждые сутки фиксируют более 300 зараженных. Ограничительные меры, действующие в Ростовской области, такие как «масочный» режим, не будут снимать, пока показатель распространения вируса не снизится.