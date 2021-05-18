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За сутки медики зарегистрировали 196 случаев заболевания COVID-19 на Дону

За сутки медики зарегистрировали 196 случаев заболевания COVID-19 на Дону
В Ростовской области коронавирусом заболели еще 196 человек. По данным на 20 мая, больше половины новых инфицированных - молодежь от 18 до 45 лет (52,4%). На второе место по количеству зараженных опустились люди от 46 до 65 лет. В этой возрастной категории вирус подхватили 26,4%. Среди пенсионеров от 66 до 79 лет выявили 12,8% заболевших. Пациентами с COVID-19 стали также пожилые люди старше 80 лет (3,7%) и дети (4,7%).

С начала пандемии медики зафиксировали 92 129 случаев инфицирования. Из них 4 302 пациента ковидных госпиталей не смогли побороть вирус. За минувшие сутки COVID-19 забрал жизни 23 человек. Как сообщили в региональном правительстве, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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