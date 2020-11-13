За сутки коронавирусом заразились 312 жителей Ростовской области
В Ростовской области число зараженных коронавирусом людей приблизилось к 36 тысячам. Об этом сообщило региональное правительство.
По данным 17 ноября, диагноз коронавирус поставили 35907 человек. Из них 312 подхватили инфекцию за минувшие сутки. Кроме того, от нового вируса скончались еще 18 человек, а общее количество жертв COVID-19 достигло 1094.
Как сообщалось ранее, в связи со стабильно большим приростом новых больных коронавирусом, в области с 13 ноября ужесточили ограничительные меры. Согласно новым поправкам жители региона должны соблюдать «масочный» режим на парковках и в лифтах. Также детям до 14 лет запретили посещать торгово-развлекательные центры и гипермаркеты без сопровождения родителей или опекунов.