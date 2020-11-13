Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

За сутки коронавирусом заразились 312 жителей Ростовской области

За сутки коронавирусом заразились 312 жителей Ростовской области
В Ростовской области число зараженных коронавирусом людей приблизилось к 36 тысячам. Об этом сообщило региональное правительство.

По данным 17 ноября, диагноз коронавирус поставили 35907 человек. Из них 312 подхватили инфекцию за минувшие сутки. Кроме того, от нового вируса скончались еще 18 человек, а общее количество жертв COVID-19 достигло 1094.

Как сообщалось ранее, в связи со стабильно большим приростом новых больных коронавирусом, в области с 13 ноября ужесточили ограничительные меры. Согласно новым поправкам жители региона должны соблюдать «масочный» режим на парковках и в лифтах. Также детям до 14 лет запретили посещать торгово-развлекательные центры и гипермаркеты без сопровождения родителей или опекунов.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.