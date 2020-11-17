За сутки коронавирусом заболели 307 жителей Ростовской области

В Ростовской области коронавирусом заразились более 36,5 тысячи человек. Актуальные данные опубликовало региональное правительство.По состоянию на 19 ноября врачи зафиксировали 36 523 случая заболевания COVID-19. Из них за минувшие сутки инфекцию подхватили 307 дончан.Несмотря на стабильный прирост пациентов с диагнозом «коронавирус», количество умерших от новой инфекции увеличивается. Жертвами опасного вируса стали еще 18 человек. Так, за прошедшие 10 дней COVID-19 забрал жизни 174 жителей Ростовской области, что на 20% больше предыдущих двух декад. Всего за период пандемии от коронавируса скончался 1 131 человек.