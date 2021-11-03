За сутки коронавирус выявили снова во всех районах Ростовской области

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области коронавирус снова выявили во всех 55 муниципалитетах. Об этом свидетельствуют данные правительства донского региона за минувшие сутки.По данным на 8 ноября, в регионе зафиксировали 649 человек, подхвативших опасную инфекцию. На первом месте - по-прежнему Ростов. Там зарегистрировали 199 зараженных. Второе место - у Волгодонска, там 33 инфицированных. В Шахтах - 31 заболевший. Меньше всего зараженных - в Зверево, Пролетарском, а также Советском районах. Там всего по два человека получили диагноз.Всего с начала пандемии коронавирус выявили более чем у 161 тысячи человек. При этом за весь период жертвами COVID-19 стали 7 963 человека.