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За сутки коронавирус выявили снова во всех районах Ростовской области

За сутки коронавирус выявили снова во всех районах Ростовской области
В Ростовской области коронавирус снова выявили во всех 55 муниципалитетах. Об этом свидетельствуют данные правительства донского региона за минувшие сутки.

По данным на 8 ноября, в регионе зафиксировали 649 человек, подхвативших опасную инфекцию. На первом месте - по-прежнему Ростов. Там зарегистрировали 199 зараженных. Второе место - у Волгодонска, там 33 инфицированных. В Шахтах - 31 заболевший. Меньше всего зараженных - в Зверево, Пролетарском, а также Советском районах. Там всего по два человека получили диагноз.

Всего с начала пандемии коронавирус выявили более чем у 161 тысячи человек. При этом за весь период жертвами COVID-19 стали 7 963 человека.
Фото: Алексей Бойко.
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