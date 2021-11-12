За сутки коронавирус унес жизни 33 жителей Ростовской области

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области не уменьшается число смертей среди пациентов с коронавирусом. За сутки с 15 по 16 ноября COVID-19 забрал жизни 33 человек. Это 22 женщины в возрасте от 56 до 94 лет и 11 мужчин. Самому молодому из них было 43 года, а самому пожилому - 83. В региональном правительстве добавили, что все умершие страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.Растет и число инфицированных. За минувшие сутки коронавирус подхватили 646 человек. Всего с начала пандемии заболели 166 452 дончанина. Из них 8 209 не смогли побороть COVID-19.Ростовская область на карте распространения коронавируса в стране находится в «красной» зоне. Это значит, что заболеваемость составляет более 30 случаев на 100 тысяч населения, привито менее 80% жителей, показатель занятости коек на ИВЛ превышает 0,1, а пациенты с COVID-19 занимают более 30% коечного фонда.