За сутки коронавирус победили 170 жителей донского региона

В Ростовской области коронавирус победили 170 жителей региона. Об этом сообщили в правительстве региона.По данным на 15 мая, за весь период в области выздоровели 81 608 человек. При этом есть еще люди, которые продолжают бороться с инфекцией. Так, лечение в стационарах получают 1 510 пациентов. Из них 157 находятся на ИВЛ.Стоит отметить, что постепенно число зараженных коронавирусом становится все меньше. Несмотря на это, коэффицент распространения вируса и показатель заболеваемости не дают властям перейти к очередному снятию ограничений. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 2169. Коэффициент распространения инфекции – 0,94. Чтобы власти сняли ограничения, нужно чтобы коэффициент был хотя бы 0,5.Число зараженных превысило 91 тысячу. Из этого числа жертвами COVID-19 в области стали 4 211 человек.