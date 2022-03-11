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За сутки границу с Ростовской областью пересекло более 10 тысяч жителей Донбасса

За сутки границу с Ростовской областью пересекло более 10 тысяч жителей Донбасса

В Ростовскую область за минувшие сутки приехало более десяти тысяч беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщили в региональном ПУ ФСБ России.

Всех эвакуированных размещают во временных пунктах. Людей обеспечивают горячей едой и питьем, одеждой, а также медицинской и психологической помощью. Кроме того, граждане ЛДНР получают выплату в размере 10 тысяч рублей. Средства зачисляются на их лицевые счета.

Несмотря на завершение эвакуации, жители республик ДНР и ЛНР продолжают покидать свои дома и приезжать в Россию. Кто-то остается в Ростовской области у родственников и знакомых, кто-то находится во временных пунктах Для некоторых донской регион становится отправной точкой для переезда в другие регионы.
Фото: Яндекс.Новости
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