За сутки границу с Ростовской областью пересекло более 10 тысяч жителей Донбасса

Фото: Яндекс.Новости

В Ростовскую область за минувшие сутки приехало более десяти тысяч беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщили в региональном ПУ ФСБ России.Всех эвакуированных размещают во временных пунктах. Людей обеспечивают горячей едой и питьем, одеждой, а также медицинской и психологической помощью. Кроме того, граждане ЛДНР получают выплату в размере 10 тысяч рублей. Средства зачисляются на их лицевые счета.Несмотря на завершение эвакуации, жители республик ДНР и ЛНР продолжают покидать свои дома и приезжать в Россию. Кто-то остается в Ростовской области у родственников и знакомых, кто-то находится во временных пунктах Для некоторых донской регион становится отправной точкой для переезда в другие регионы.