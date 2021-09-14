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За сутки COVID-19 забрал жизни 28 жителей Ростовской области старше 47 лет

За сутки COVID-19 забрал жизни 28 жителей Ростовской области старше 47 лет
В Ростовской области коронавирус унес жизни еще 28 человек. За сутки с 15 по 16 сентября скончались 13 женщин в возрасте от 47 до 94 лет и 15 мужчин - от 47 до 90 лет. Как сообщили в правительстве региона, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями. Из-за COVID-19 у пациентов ковидных госпиталей появились осложнения болезней и ослабился иммунитет.

Коронавирус наиболее опасен для людей пожилого возраста, курильщиков, а также пациентов с астмой, сахарным диабетом, а также аутоиммунными, онкологическими, сердечно-сосудистыми и заболеваниями легких.

За последние 24 часа медики выявили 460 новых зараженных. Общее количество инфицированных достигло 131 970 человек. Из них 6 425 не смогли побороть болезнь.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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