За сутки COVID-19 забрал жизни 33-летней женщины и еще 27 жителей Дона

В Ростовской области от коронавируса скончались еще 28 человек. По информации регионального правительства, это 16 женщин в возрасте от 33 до 97 лет и 12 мужчин - от 54 до 88 лет.Всего с начала пандемии вирус унес жизни 5 366 человек. По числу смертей область занимает первое место в Южном федеральном округе и четвертое - в России. Лидирующей тройкой остаются Москва (26 126 человек), Санкт-Петербург (19 623) и Московская область (7 409).Как правило, большинство умерших - люди старше 60 лет. Это связано с ослабленной иммунной системой и хроническими заболеваниями. Организм не может побороть опасный вирус. Однако в последнее время в списках умерших все больше молодых людей. Не исключено, что причиной таких перемен стали новые, более опасные штаммы COVID-19, которые то и дело выявляют в регионе.