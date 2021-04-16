За сутки число пациентов с COVID-19 пополнили 235 жителей Ростовской области

В Ростовской области коронавирус подхватили еще 235 человек. Всего за период пандемии инфекцию обнаружили у 85 630 дончан.За сутки с 19 по 20 апреля заболели 84 человека в возрасте от 46 до 65 лет. На втором месте по количеству зараженных оказалась молодежь от 18 до 45 лет (72 человека). Среди пенсионеров от 66 до 79 лет выявили 46 случаев инфицирования. Пациентами с COVID-19 стали 15 пожилых дончан старше 80 лет. Кроме того, борьбу с вирусом начали 18 детей.Увеличилось и число случаев летальных исходов. За минувшие сутки от коронавируса скончались 14 человек, а общее количество умерших достигло 3 929 жителей Ростовской области. По информации регионального правительства, все они страдали различными хроническими заболеваниями, течение которых усугубил COVID-19.