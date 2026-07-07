Фото: ГУ МЧС по РО

За сутки 6 июля в Ростовской области потушили 18 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.Кроме того, спасатели ликвидировали 19 случаев возгорания сухой растительности и 10 возгораний мусора. Также сотрудники МЧС один раз реагировали на последствия дорожно-транспортного происшествия.На воде в двух инцидентах погибли два человека.Для устранения пожаров и последствий происшествий привлекли 376 спасателей и 94 единицы техники.