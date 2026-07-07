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За сутки 6 июля в Ростовской области потушили 18 пожаров

За сутки 6 июля в Ростовской области потушили 18 пожаров

За сутки 6 июля в Ростовской области потушили 18 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Кроме того, спасатели ликвидировали 19 случаев возгорания сухой растительности и 10 возгораний мусора. Также сотрудники МЧС один раз реагировали на последствия дорожно-транспортного происшествия.

На воде в двух инцидентах погибли два человека.

Для устранения пожаров и последствий происшествий привлекли 376 спасателей и 94 единицы техники.
Фото: ГУ МЧС по РО
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