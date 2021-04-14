За сутки 242 жителя Ростовской области заболели коронавирусом

В Ростовской области число инфицированных COVID-19 пополнили 242 человека. С начала пандемии заболели 84 677 человек. Из них девять подхватили британский штамм коронавируса. При этом неизвестно, где они могли заразиться, так как за пределы страны дончане не выезжали.По количеству зараженных регион поднялся еще на одну строчку. Теперь после лидирующей тройки (Москва, Санкт-Петербург и Московская область) идут Нижегородская и Ростовская области.С коронавирусом борются 4 907 жителей донского региона. К сожалению, врачам не всегда удается спасти тяжелобольных пациентов. За минувшие сутки от последствий болезни скончались 16 человек. По состоянию на 16 апреля инфекция забрала жизни 3 868 человек, сообщили в региональном правительстве.