За смерть матери экс-полицейский, спровоцировавший смертельное ДТП в Волгодонске, предлагал сыну 30 тысяч рублей



В Волгодонске осудили бывшего сотрудника полиции, ставшего виновником ДТП с двумя погибшими.



Авария произошла 27 октября 2018 года. Замначальника отдела полиции № 1 МВД «Волгодонское» Дмитрий Олейников на скорости выше 80 км/ч ехал по мосту в сторону улицы Весенней. Полицейский был пьян. Он потерял управление и выехал на встречную полосу. Здесь иномарка столкнулась с «ВАЗ-21093». Удар был такой силой, что отечественный автомобиль смяло, словно консервную банку.



В «девятке» находились работники кафе «Камин». В ту ночь водитель заведения отвозил двух сотрудниц домой после смены. 32-летний Николай К, управлявший легковушкой, и одна из пассажирок - 45-летняя Нина Т. скончались на месте происшествия. Ещё одну женщину с тяжелыми травмами доставили в больницу.



Погибшие Нина Т. и Николай К.

Страшная новость потрясла семьи погибших. У Нины Т. остался 19-летний сын. Её мама рассказала DonDay.ru, что виновник аварии Олейников предлагал парню в качестве компенсации 30 тысяч рублей. Семья отказалась.



Как рассказал отец погибшего Николая К., мужчина служил много лет, бывал в горячих точках, а погиб в родном городе по вине пьяного водителя. Последнее время он работал водителем, растил шестилетнего сына и помогал родителям. Стресс сильно подорвал здоровье матери погибшего.

– Мы всегда переживали, когда он служил. Ну представьте себе, это наш единственный сын. А в итоге мы вот так его потеряли. Это тяжкое преступление, мы ждали самого сурового наказания, – поделился отец Николая.



Во время судебного заседания выяснилось, что в 2016 году полицейский уже был причастен к ДТП с пострадавшими. Тогда дело удалось замять. Несмотря на то, что один из пострадавших остался недееспособным, стороны пришли к мирному соглашению, поэтому дело не возбуждали.



На этот раз в отношении полицейского завели дело по статье «Нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».



При вынесении приговора суд учёл смягчающее обстоятельство - отсутствие судимости. Денису Олейникову назначили наказание в виде трёх лет и 11 месяцев колонии-поселения. Таковым оказался приговор человеку, по вине которого погибли двое.

– Какое бы наказание ему не назначили, Нину нам не вернут. Я это прекрасно понимаю. Но нам очень обидно, что за тяжелое преступление назначили такое наказание. Мы не знаем, как дальше бороться. Мы не хотим переживать это снова и снова, – рассказала мама погибшей Нины Т. Галина.



Приговор в законную силу еще не вступил.