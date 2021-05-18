За сломанные ребра сожительницы ростовчанин получил почти три года «строгача»

Ворошиловский районный суд города Ростова-на-Дону вынес приговор мужчине, избившему свою сожительницу. Олег Ф. (прим. - имя изменено) обвинялся по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни».Известно, что мужчина дважды отбывал срок по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». По возвращении из мест отбывания наказания он завел отношения. Женщину не смущало прошлое Олега. Вместе они проводили время и часто выпивали. Одна из таких посиделок едва не стала последней для ростовчанки.Во время очередной пьянки возлюбленные повздорили. Пара ругалась до тех пор, пока мужчина не ударил женщину, а затем еще раз. Оба удара пришлись в левую часть туловища. Вскоре женщине стало плохо, и она попросила сожителя вызвать медиков. Осознав, что натворил, Олег позвонил в «скорую».Медики госпитализировали пострадавшую в БСМП-2. У нее диагностировали закрытую травму грудной клетки, повреждение легкого и перелом четырех ребер. Женщину прооперировали и перевели в стационар. Все это время Олег приходил к ней в больницу и просил прощения за содеянное.Пострадавшая простила возлюбленного, и пара помирилась. Несмотря на примирение с потерпевшей, мужчина все-таки предстал перед судом.Его приговорили к двум годам и 9 месяцам колонии строгого режима. При этом полгода, проведенные под стражей, уже засчитаны в отбывание срока. Приговор вступил в законную силу.