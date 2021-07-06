За призыв к массовым беспорядкам подросток из Ростова получил 30 тысяч рублей штрафа
В Ленинском районном суде Ростова рассмотрели ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Максима Степанова, который обвинялся по статье "Массовые беспорядки". Молодой человек публиковал в соцсетях призывы выходить на несогласованный митинг в поддержку Алексея Навального. Решение вынесли 8 июля.
Изначально за совершение этого преступления парню грозило тюремное заключение, однако следователь подал ходатайство о прекращении уголовного дела. По какой причине было принято такое решение, неизвестно.
Также стало известно, что Максим учится в колледже на втором курсе, занимается греблей, греко-римской борьбой, а сейчас ещё устроился на работу курьером.
На суде парень сильно нервничал, однако был необычайно честен. Он заявил, что искренне извиняется перед всеми жителями города за свой поступок.
- Судом было решено назначить наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, - сообщили в суде. - Это примерно две средние зарплаты парня.
Известно, что дело молодого человека - единственное уголовное дело в Ростове, связанное с митингами в начале 2021 года. В конце января Степанов разместил на своей странице Вконтакте записи с призывами к выходу на несогласованную акцию в поддержку Алексея Навального.