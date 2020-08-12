За последние сутки на Дону зафиксировали 141 нарушителя ограничительных мер в период пандемии

В донском регионе, несмотря на постепенное снятие ограничительных мер, продолжают выявлять нарушителей запретов. Об актуальных данных на 14 августа сообщает правительство Ростовской области.За прошедшие 24 часа на Дону составили 141 протокол о несоблюдении санитарно-эпидемиологических мер, таких как «масочный» режим, социальное дистанцирование и самоизоляция. Больше всего правонарушителей выявила административная инспекция — 81 протокол. Полицейские создали 39 актов, департамент ГО и ЧС — семь, а также департамент потребительского рынка — четыре.Всего на территории Ростовской области было составлено 32 315 протоколов. 9 346 человек оштрафовали на сумму от одной до 30 тысяч рублей.