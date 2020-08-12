За последние сутки на Дону зафиксировали 141 нарушителя ограничительных мер в период пандемии
В донском регионе, несмотря на постепенное снятие ограничительных мер, продолжают выявлять нарушителей запретов. Об актуальных данных на 14 августа сообщает правительство Ростовской области.
За прошедшие 24 часа на Дону составили 141 протокол о несоблюдении санитарно-эпидемиологических мер, таких как «масочный» режим, социальное дистанцирование и самоизоляция. Больше всего правонарушителей выявила административная инспекция — 81 протокол. Полицейские создали 39 актов, департамент ГО и ЧС — семь, а также департамент потребительского рынка — четыре.
Всего на территории Ростовской области было составлено 32 315 протоколов. 9 346 человек оштрафовали на сумму от одной до 30 тысяч рублей.