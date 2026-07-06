За неделю в Ростове спасатели 33 раза выезжали на упавшие деревья

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Власти Ростова опубликовали статистику работы экстренных служб за прошедшие семь дней. Единая дежурная диспетчерская служба города обработала 21 305 обращений жителей.Чаще всего ростовчанам требовалась помощь пожарных – на их счету 281 выезд.Полицию горожане вызывали 1488 раз, скорую помощь – 2 979. На газовую службу пришлось 62 вызова, а на диспетчерскую ЖКХ и энергетиков – 2178. Поисково-спасательная служба выезжала на два ДТП и 33 раза – для ликвидации упавших деревьев.