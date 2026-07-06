За неделю в Ростове спасатели 33 раза выезжали на упавшие деревья
Власти Ростова опубликовали статистику работы экстренных служб за прошедшие семь дней. Единая дежурная диспетчерская служба города обработала 21 305 обращений жителей.
Чаще всего ростовчанам требовалась помощь пожарных – на их счету 281 выезд.
Полицию горожане вызывали 1488 раз, скорую помощь – 2 979. На газовую службу пришлось 62 вызова, а на диспетчерскую ЖКХ и энергетиков – 2178. Поисково-спасательная служба выезжала на два ДТП и 33 раза – для ликвидации упавших деревьев.