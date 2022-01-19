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За неделю в Ростове сильно подорожала молочка и овощи

За неделю в Ростове сильно подорожала молочка и овощи
Молочные продукты и яйца значительно подорожали за последнюю неделю в Ростове. О стоимости продуктов на 14 января рассказали в ростовском отделении Ростовстата.

Молочные продукты в Ростове всегда были самыми дорогими в регионе. За последнюю неделю стоимость некоторых товаров выросла еще на несколько рублей. Так, на пару рублей подорожало молоко, сметана, сахар. Сыры за семь дней подскочили в цене на 14 рублей.

Творог в донской столице считается самым дорогим. И если в конце декабря он стоил 389 рублей за килограмм, то уже в январе 2022 года цена этого продукта упала до 354 рублей.

Овощи и фрукты за неделю также выросли в цене. Репчатый лук подорожал на рубль, на два рубля подскочила стоимость моркови, яблоки теперь стоят на три рубля дешевле, чем на прошлой неделе.
Фото: 1zoom.ru
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