За нарушение карантинных мер на Дону привлекли к ответственности три предприятия



В Ростовской области привлекли к ответственности три предприятия, нарушивших распоряжение губернатора. Случаи были выявлены в Аксайском и Цимлянском районах. Об это 31 марта на заседании оперативного штаба сообщил Евгений Ковалёв – руководитель Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, главный государственный санитарный врач Ростовской области.



В регионе приостановили деятельность многих объектов, включая места общественного питания, фитнес-центры, салоны красоты, непродовольственные магазины и прочее. После публикации распоряжения специалисты проводили контроль за соблюдением предписаний.



- Уже есть судебные решения о привлечении к ответственности в виде приостановления или запрета деятельности трёх предприятий, - отметил Евгений Ковалёв. – В Аксайском районе это мебельный магазин и организация общественного питания, которые продолжали работать, в Цимлянском – салон красоты.



Также выявили четырёх работодателей, которые допустили к работе сотрудников, вернувшихся из-за рубежа. Люди, которые решили не оставаться на самоизоляции, уже получили штрафы. Решается вопрос о привлечении к ответственности юридических лиц.



Напомним, 31 марта Государственная Дума приняла поправки к законопроекты, ужесточающие наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.