За минувшие сутки на Дону справиться с коронавирусом не смогли еще пять человек

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В Ростовской области за сутки скончались еще пять человек с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает региональное правительство.Среди умерших четырех женщины в возрасте от 69 до 81 года и 63-летний мужчина. Все эти люди страдали хроническими заболеваниями, такими как гипертония, сахарный диабет, онкология и другие. Коронавирус, попадая в организм, вызывает обострение этих болезней, что и приводит к смерти.За весь период пандемии от коронавирусной инфекции скончались 10 082 жителя Ростовской области.