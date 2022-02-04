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За минувшие сутки на Дону справиться с коронавирусом не смогли еще пять человек

За минувшие сутки на Дону справиться с коронавирусом не смогли еще пять человек

В Ростовской области за сутки скончались еще пять человек с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает региональное правительство.

Среди умерших четырех женщины в возрасте от 69 до 81 года и 63-летний мужчина. Все эти люди страдали хроническими заболеваниями, такими как гипертония, сахарный диабет, онкология и другие. Коронавирус, попадая в организм, вызывает обострение этих болезней, что и приводит к смерти.

За весь период пандемии от коронавирусной инфекции скончались 10 082 жителя Ростовской области.
Фото: smart-smi.ru
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