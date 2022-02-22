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За минувшие сутки на Дону COVID-19 подтвердился у 3 362 человек

За минувшие сутки на Дону COVID-19 подтвердился у 3 362 человек

Донской регион продолжает бороться с пандемией коронавируса. Несмотря на напряженную обстановку в стране и мире, люди все также заболевают опасной инфекцией. За сутки в донском регионе COVID-19 подхватили 3 362 человека.

Как сообщает правительство Ростовской области, большинство зараженных - люди от 18 до 45 лет (36,9%) и от 46 до 65 лет (32,5%); 12,4% составили люди от 66 до 79 лет; 4,3% - лица старше 80 лет. Детская заболеваемость находится на уровне 13,9% (резко возросла, хоть и ненамного).

Всего с начала пандемии в Ростовской области опасный вирус выявили у 315 242 человек. Отметим, что на уходящей неделе заболеваемость COVID-19 заметно снизилась. Ежедневно положительных ПЦР-тестов регистрируется все меньше и меньше. Ситуация в соседних субъектах также улучшается.
Фото: Яндекс.Новости
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