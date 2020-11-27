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За месяц в Ростове из транспорта высадили почти две тысячи нарушителей «масочного» режима

За месяц в Ростове из транспорта высадили почти две тысячи нарушителей «масочного» режима
В Ростове продолжают выявлять нарушителей «масочного» режима. За последний месяц из автобусов высадили почти две тысячи человек, которые ехали в общественном транспорте без средств защиты.

Всего за ноябрь проверили 25 351 единицу общественного транспорта. Из этого числа 3,5 тысячи автобусов остановили из-за нарушений, связанных с коронавирусом. В частности, порядка 1 800 пассажиров высадили из салонов автобусов за то, что у них не было масок.

Проверяющие сказали, что с каждым месяцем нарушителей становится все меньше. Глядя на ошеломительные цифры новых инфицированных, а также постоянно пополняющийся реестр умерших от опасного вируса, люди стали более серьезно относиться к своему здоровью.

Напомним, с 1 декабря губернатор подписал новое постановление об ограничительных мерах в регионе. В Ростовской области сократили количество зрительских мест на спортивных мероприятиях, а также в кино. Теперь вместо 40% залы и площадки будут заполнены только на 25%. Кроме того, в ТРЦ должны перестать работать ледовые катки.

Масштабного празднования Нового года также не будет. В регионе отменены общественные мероприятия, а также фейерверки. Дончанам посоветовали встретить 2021 год дома, а праздничные концерты смотреть по телевизору или экранам, которые будут транслировать выступления коллективов.

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