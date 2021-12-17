Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

За месяц условный набор продуктов в Ростовской области подорожал на 78 рублей

За месяц условный набор продуктов в Ростовской области подорожал на 78 рублей
В Ростовской области выросла цена на условный набор продуктов. По данным Ростовстата, в ноябре стоимость увеличилась на 78 рублей и составила 4 890 рублей.

При этом набор провизии на Дону остается одним из самых дешевых в ЮФО (Южном федеральном округе). Дешевле, чем в Ростовской, купить продукты можно только в Волгоградской области. Там цена на корзину составляет 4 536 рублей. В октябре на втором месте по дешевизне была Республика Адыгея, но донской регион вытеснил ее на третье.

Самые дорогие наборы провизии, как и прежде, - в Севастополе. Там цены подскочили почти на 100 рублей (96) за месяц - до 5 390 рублей. Выросла и среднероссийская цена, теперь она составляет 5 133 рубля (на 99 больше, чем в прошлом месяце).
Фото: retail-loyalty.org.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.