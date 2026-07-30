За копейки в Ростовской области продают производственно-логистический комплекс

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В Ростовской области на популярном сайте объявлений появилось объявление о продаже производственно-логистического комплекса по заниженной цене.Комплекс расположен в Неклиновском районе, в селе Покровском, на земельном участке площадью 0,89 гектара, который находится в 20 километрах от Таганрога. На территории находятся капитальные здания и сооружения общей площадью около двух тысяч квадратных метров, где в помещениях высота потолков составляет 3,5 метра.Одним из ключевых преимуществ комплекса является мощная инженерная инфраструктура, включающая два трансформатора по 400 кВт и резервное питание.Ранее комплекс использовался как производственный объект (инкубатор) и полностью готов к эксплуатации или перепрофилированию под склад, логистические нужды или производство, как указано в объявлении. Владелец просит за него всего тысячу рублей.По словам собственника, объект идеально подходит как для собственного бизнеса, так и для инвестиций с последующей сдачей в аренду.