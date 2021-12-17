За год в Ростове смертность от коронавируса выросла в три раза

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В Ростове за год число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом увеличилось почти в три раза. Об этом 21 декабря сообщила глава Ростова и председатель гордумы Зинаида Неярохина.В 2020 году патологоанатомы зарегистрировали 1 005 смертей среди инфицированных COVID-19. Текущий год еще не закончился, а число умерших уже приближается к трем тысячам. Количество случаев летального исхода достигло 2 754 человек, по состоянию на декабрь. Ежедневно опасный вирус забирает десятки жизней. Всего с начала пандемии скончались 3,8 тысяч жителей донского региона.Всего в Ростове инфекцию выявили у 70 тысяч человек, из которых более 61,5 тысяч уже побороли COVID-19. Еще 4,2 тысячи находятся под меднаблюдением, а 659 получают стационарное лечение.