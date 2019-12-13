За год «ЮгСтройИнвест» передал 720 квартир обманутым дольщикам Ростова



В Ростове ГК «ЮгСтройИнвест» передал квартиры семьям, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков. В минувшие выходные в экорайоне «Вересаево» прошло первое новоселье. Группа компаний «ЮгСтройИнвест» раньше намеченного срока сдала литеры 1/1 и 1/2.



Всего ключи от нового жилья получили 750 семей, 195 из них – обманутые дольщики Ростова. В праздничном мероприятии приняли участие губернатор Ростовской области Василий Голубев и генеральный директор ГК «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов.



Проблему обманутых дольщиков удаётся решать благодаря изменениям в областном законодательстве и активному сотрудничеству правительства региона и застройщика. Василий Голубев инициировал создание закона «О мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства». По нему застройщик получает участок под строительство микрорайона, и взамен должен передать 5% жилой площади обманутым дольщикам.



- В этом году мы начали активную фазу обеспечения жильём людей, пострадавших от рук недобросовестных застройщиков, - отметил губернатор Ростовской области. - Это — реально проделанная работа. Я хочу поблагодарить Юрия Иванова и весь коллектив «ЮгСтройИнвест». Вы — наглядный пример того, как можно строить добротно, качественно и быстро.



«ЮгСтройИнвест» стал первым застройщиком в Ростовской области, который откликнулся на предложение правительства участвовать в решении проблемы обманутых дольщиков.



- Благодаря этому проекту 720 семей, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, получили квартиры в микрорайонах “ЮгСтройИнвест”. Вместе с уютными светлыми квартирами новоселы получают и все необходимое для счастливой жизни, - рассказал Ю.И. Иванов.



В микрорайоне «Вересаево» будет семь прогулочных аллей. Одну из них сдали вместе с домами. «ЮгСтройИнвест» уделяет особое внимание ландшафтному дизайну и озеленению территории. Большая часть насаждений — ели, сосны, туи, можжевельник и злаковые травы. Из редких растений — магнолия и гортензия.



Для жителей первого кластера «Вересаево» установили спортивную и детскую площадки, а также подземный паркинг и арт-объект «Шахматная доска». Сейчас в экорайоне строится детский сад на 300 мест с ясельными группами. К середине 2020 года запланировано строительство школы на 1434 учащихся.



Передача ключей новосёлам проходила в атмосфере праздника. Детей развлекали аниматоры, малыши играли с Дедом Морозом, участвовали в конкурсах и, конечно, угощались сладостями. Для их родителей выступила кавер-группа «Валенки». Артисты театра «Сюрледон» представили спектакль.



Добавим, что ГК «ЮгСтройИнвест» уже 16 лет работает на Юге России. За эти годы компания построила 168 домов, 11 детсадов и 4 школы в Ставрополе, Краснодаре и Ростове-на-Дону. В эксплуатацию ввели более 3,5 миллионов квадратных метров недвижимости. ЮСИ является одной из крупнейших строительных компании России.

