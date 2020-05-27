За день в Ростовской области составили более 600 протоколов за нарушение карантинных мер

В Ростовской области с момента введения режима ограничительных мер составили уже 15 643 протокола в отношении его нарушителей. Только за последние сутки в регионе штрафы получили 628 человек. Соответствующие данные сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации с новой коронавирусной инфекцией.Напомним, одни ограничения касаются выхода на улицу. Дончане могут передвигаться только к месту работы, магазину, аптеке, а также поехать помочь пожилому родственнику, выгулять собаку и выкинуть мусор. Тем, кто продолжает работать, выданы спецпропуска, которые следует продемонстрировать полицейским на постах, расставленных по городу. За нарушение режима самоизоляции предусмотрен штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей. В эту статью также включено нарушение масочного режима.Более суровое наказание — для тех, кто, имея подозрения на коронавирус, вышел из дома. Они подвергают опасности окружающих, поэтому за нарушение предписания оставаться дома заплатят от 15 до 40 тысяч рублей. Если же по их вине кто-то заразится или умрет, его привлекут к уголовной ответственности.