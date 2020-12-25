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За день в Ростовской области от COVID-19 вылечились 383 человека

За день в Ростовской области от COVID-19 вылечились 383 человека
За день на Дону COVID-19 побороли 383 пациента. С начала пандемии по 27 декабря от коронавируса вылечились 40 676 заболевших.

На стационарном лечении находятся 2 755 зараженных. В тяжелом состоянии - 271 человек, они подключены к аппаратам ИВЛ. Пациенты не могут дышать самостоятельно из-за поражения легких.

Всего на Дону зафиксировано 50 100 случаев заражения коронавирусом, включая 393 заболевших за последние сутки. Жертвами инфекции стали 1 980 человек. Только за прошедшие 24 часа скончались 22 пациента.

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