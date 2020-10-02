За день на Дону коронавирус подхватили еще 234 человека

В Ростовской области рост числа инфицированных бьет рекорды. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте донского правительства.По состоянию на 4 октября в области получили положительные тесты на ковид еще 234 гражданина. В последний раз такие цифры на Дону фиксировали четыре месяца назад. Еще в начале сентября заболевали от 130 до 150 человек. Общее число инфицированных достигло 22 805.Также за последний день скончались от коронавируса еще девять человек. Жертвами пандемии за все время эпидемии стали 532 дончанина.Постепенно власти региона начинают возобновлять ограничительные меры. Введен строгий мониторинг ношения масок в общественных местах и транспорте, запрещены спортивные мероприятия, а школьников отправили на двухнедельные каникулы.