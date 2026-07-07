За 7,5 миллиона рублей в Ростовской области продают крупный кирпичный завод

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В Ростовской области объявлен к продаже крупный кирпичный завод, расположенный в хуторе Новосадовском Мартыновского района. Стоимость предприятия, которое находится в собственности более 20 лет, составляет 7,5 миллиона рублей. Объявление о продаже появилось на популярной онлайн-платформе в июне текущего года.Завод обладает действующей лицензией на деятельность до 2048 года. Годовая выручка предприятия оценивается в 30 миллионов рублей при расходах в 10 миллионов рублей, что обеспечивает срок окупаемости всего в 16 месяцев.Одним из существенных преимуществ завода является наличие собственного, пока не разрабатываемого карьера. Это означает, что на его территории присутствуют значительные запасы сырья, необходимого для производства кирпича.- Планируется выпуск как кирпича под забутовку, так и эксклюзивного облицовочного кирпича "под старину", что открывает широкие возможности для реализации продукции на рынке. Спрос на данную продукцию оценивается как высокий, — говорится в объявлении.Нынешний владелец кирпичного завода подчеркивает, что заинтересован исключительно в серьезных предложениях и готов к реальной сделке. Продавец просит потенциальных покупателей воздержаться от "воздушных" звонков, сомнительных схем и непродуктивных разговоров.Помимо прямой продажи, владелец также рассматривает варианты обмена на автомобиль.