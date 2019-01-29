Я против того, чтобы цепляться за мужчину: ростовчанка Лопырёва дала ответ недоброжелателям



Телеведущая из Ростова Виктория Лопырёва сказала, что не боится остаться одной. Девушка прокомментировала злые высказывания своих ненавистников.



Всё началось тогда, когда пользователи интернета узнали, что она ждёт ребёнка от женатого бизнесмена Игоря Булатова.

Мгновенно посторонние люди и даже коллеги стали осуждать Викторию. Она поначалу пыталась игнорировать их.



Потом бывшая супруга бизнесмена Тата Карапетян стала писать ей с фейковой страницы. Люди говорят, что возлюбленный вскоре бросит Лопырёву.



- Никогда не надо бояться остаться одной, - ответила им донская красавица. - Если он хочет уйти - пусть уходит. Все эти ваши «бумеранги» и прочее - звучит смешно. Любовь - это чувство свободных людей и тем оно прекрасно. Ни один штамп , ни дети не удержат рядом с тобой мужчину, если ему с тобой скучно.



Она считает, что если между людьми угасла любовь, то им нужно расставаться. Иначе они будут несчастливы до конца своих дней.



- Я против того, чтобы цепляться за мужчину просто из страха... По мне, так лучше быть одинокой, чем вдвоём в одиночестве.